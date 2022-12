Fehler an Selbstbedienerkasse: Ikea-Kunde als angeblicher Dieb vor Gericht

Mit einer 1200-Euro-Strafe sollte ein Möbelkäufer dafür büßen, dass er an einer Selbstbedienerkasse der Mannheimer Ikea-Filiale nicht alle Artikel verbucht hatte. Der Mann beruft sich auf einen Irrtum. Sind die SB-Kassen zu verwirrend? Zum Artikel

Max und Anna: „Bauer sucht Frau“-Traumpaar berichtet von Szenen hinter der Kamera

Bauer Max aus dem Landkreis Kusel hat im Fernsehen eine Frau gesucht und Anna gefunden. Die beiden waren das Traumpaar der jüngsten Staffel von „Bauer sucht Frau“. Nachdem diese ausgestrahlt ist, dürfen sie aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Artikel

Wein- und Sektprämierung: Pfälzer Winzer lieben das Kräftemessen

Muss sich die Landwirtschaftskammer um ihre Landesprämierung Sorgen machen, wenn immer mehr Fachjournale und andere Veranstalter Weine bewerten? Offenbar nicht. Die Winzer sehen den Wettbewerb als wichtigen Gradmesser ihres Erfolgs. Zum Artikel

Regierung will ungerechtfertigte Preiserhöhungen verbieten

Bei der vorgesehenen Gas- und Strompreisbremse soll ungerechtfertigten Tariferhöhungen nach Plänen der Bundesregierung ein Riegel vorgeschoben werden. Preiserhöhungen sollen bis Ende 2023 verboten sein – mit einer allerdings umfangreichen Ausnahme. Zum Artikel

Flut-Untersuchungsausschuss: „Mussten die Hosen runterlassen“

Der Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ hat Akten geliefert bekommen – darunter auch die, über deren verzögerte Aushändigung Ex-Innenminister Lewentz gestolpert war. Ein Ministeriumsmitarbeiter sprach nun vor dem Ausschuss über die Recherchemethoden bei der internen Revision. Zum Artikel

Liselotte von der Pfalz: Madame zum 300. Todestag

Am 8. Dezember 1722 Jahren starb Elisabeth Charlotte, die Herzogin von Orléans, die man in ihrer Heimat Liselotte von der Pfalz nennt. „La Palatine“ hieß sie in Versailles am Hof des Sonnenkönigs, dessen Schwägerin sie war. Man kennt sie als große Briefeschreiberin – und weiß doch längst nicht alles über sie. Zum Artikel

Miriam Welte: Wir wollen Olympische Spiele in Deutschland

Endlich wieder Olympische Spiele in Deutschland: Das ist der Herzenswunsch von Miriam Welte. Die Bahnrad-Olympiasiegerin aus der Pfalz ist Vizepräsidentin beim DOSB und will die Deutschen überzeugen, dass das Megaevent dem Land auf Generationen guttäte. Zum Artikel

Neonazi Christian Hehl wird in der Pfalz beigesetzt

Die Asche des berüchtigten Neonazis Christian Hehl soll am kommenden Samstag in der Vorderpfalz beigesetzt werden. Das Begräbnis dürfte Gesinnungsgenossen des Verstorbenen aus ganz Deutschland anziehen. Zum Artikel

Dokumente online bestellen: Vorsicht Trittbrettfahrer

Ob es um ein Führungszeugnis, den Punktestand in Flensburg oder andere Dokumente geht: Vieles kann bei Behörden und offiziellen Stellen online angefordert werden. Aber Vorsicht: Es gibt Anbieter im Internet, die daran mitverdienen wollen. Verbraucherschützer warnen vor teuren Angeboten. Zum Artikel