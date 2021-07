Die vier Industrie- und Handelskammern (IHK) Pfalz (Ludwigshafen), Rhein-Neckar (Mannheim), Darmstadt und Rheinhessen (Mainz) sind alarmiert wegen der Zukunft der Innenstädte in ihrem Bereich. Sie haben ein Leitbild entwickelt, wie Zentren gestärkt werden und auf ein besseres Niveau gehoben werden können. Es richtet sich an Kommunal-, Landes- und Bundespolitik – und hätte eigentlich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier überreicht werden sollten, doch der sagte den Termin ab. Die Kammern haben fünf Themenfelder abgesteckt, in denen sie Ansätze zum Handeln sehen. Es gelte, in den Citys multifunktionale Räume zu entwickeln mit öffentlichen Einrichtungen, Kultur und ansprechender Architektur neben dem Handel, digitale Lösungen für Handel und Citys voranzutreiben wie beispielsweise flächendeckendes kostenloses WLan und dort, wo noch nicht vorhanden, professionelles Citymanagement und Netzwerke zu etablieren. Die Quartiersentwicklung insgesamt solle personell und finanziell gefördert und die Erreichbarkeit der Innenstädte gesichert werden.

