Die Industrie- und Handelskammern in Ludwigshafen, Mannheim, Darmstadt und Mainz haben gemeinsam eine Studie in Auftrag gegeben, wie Gewerbeflächen in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) künftig länder- und kommunenübergreifend entwickelt werden können. Die Gewerbeflächenstudie des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) geht von einem zusätzlichen Bedarf von 500 Hektar aus. Die Studie untersucht konkret einen Korridor nördlich der A6. Der Grenzstreifen zwischen den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg habe bisher nicht im Zentrum der Planer gestanden.

