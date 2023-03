So eine Gelegenheit hat die Truppe nur selten: Weil es ohnehin abgerissen wird, hat die Grünstadter Feuerwehr in einem Wohnhaus hemmungslos üben können. Ein RHEINPFALZ-Reporter hat dabei selbst mitgemacht. Und zum Beispiel gelernt, was bei einem Kaminbrand der schlimmste Fehler wäre. Außerdem hat er sich von Wehrleiter Jens Michel erklären lassen, welche Haushalte besonders gefährdet sind – und was Betroffene beachten müssen, um so ein Unglück zu vermeiden. Zum ausführlichen Bericht geht es hier.