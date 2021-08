Zwei Kamerunschafe haben am Mittwoch die Polizei im saarländischen Sulzbach auf Trab gehalten. Wie die Beamten berichten, wurden der Polizeiinspektion am Nachmittag zwei Schafe gemeldet, die frei umherlaufen würden. „Die Schafsböcke zeigten sich äußerst unbeeindruckt vom Erscheinen der Polizei und setzten das Grasen im schönen Sulzbachtal genüsslich fort“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Weil sämtliche Versuche, die Schafsböcke einzufangen, scheiterten, riefen die Beamten den Tiernotruf Saar zu Hilfe. Laut Polizei konnte nur mit deren Hilfe und der einiger hilfsbereiter Verkehrsteilnehmer verhindert werden, dass die Böcke die vielbefahrene Haupstraße überquerten. Die Tiere konnten schließlich bei den Hörnern gepackt und eingefangen werden – sie wurden in einen Tierpark gebracht. Die Polizei bittet den Halter sich bei der Inspektion unter Telefon 06897/9330 zu melden.