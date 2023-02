Knipsende „Milchpackungen“ im Wald

Anfang des Jahres wurden flächendeckend Wildkameras im Pfälzerwald installiert. Damit sollen die Wege von Luchsen und auch Wölfen besser verfolgt werden. Gab’s in der Südpfalz schon eine Sichtung der neuen Waldbewohner?

Discounter gegen Dauerparker

Parkplätze an Lebensmittelläden stehen Käufern in der Regel nur für die Dauer des Einkaufs zur Verfügung. Aldi Süd verlässt sich dabei nicht auf Hinweisschilder. In Landau setzt der Discounter auf neue technische Möglichkeiten im Kampf gegen Dauerparker.

Ein Mahnmal aus Kinderspielzeug

Am 24. Februar 2022 hat Russland den Krieg gegen die Ukraine entfesselt. Die Journalistin Diana Nakonechna, die zurzeit in Insheim lebt, berichtet, was an diesem bedrückenden Jahrestag in der Südpfalz geplant ist.

Günstige und nachhaltige Kleidung

In kaum einem anderen Bereich ist der Kauf von Gebrauchtem sinnvoller als bei Kinderkleidung. Vor allem die kleinen Größen sind oftmals nur wenig getragen.

Lavendel ist im Seifenladen besonders beliebt

Das Erste, was man in dem Ladengeschäft „O Bon Savon“ wahrnimmt, ist ein Hauch von Vanille. Kein Wunder, in der Manufaktur werden Seifen, Duftöle oder Raumsprays verkauft.