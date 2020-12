Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) will künftig Plätze in Ludwigshafen, die regelmäßig durch illegale Müllablagerungen verdreckt werden, per Videokamera überwachen lassen. Das hat die Stadt am Montagnachmittag mitgeteilt. Ziel sei es, „schneller und effizienter als bisher die Personen verfolgen zu können, die ihren Müll illegal auf Kosten der Allgemeinheit entsorgen“. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Videoüberwachung datenschutzkonform umgesetzt werden kann. Dafür bittet Steinruck den rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten um Unterstützung.

Immer mehr illegaler Müll

Die Stadt registriert eigenen Angaben zufolge seit 2007 einen stetigen Anstieg illegaler Abfallablagerungen. Durch den abgestellten Abfall würde die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, „von der Umweltgefährdung ganz zu schweigen“, sagt Steinruck. Alle bisherigen Anstrengungen hätten nicht zu einem deutlichen Rückgang des Problems beigetragen. Daher wolle die Stadt künftig mobile Kameras an wechselnden Standorten montieren.