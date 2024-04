Verkehrsteilnehmer staunten laut Polizei am frühen Dienstagnachmittag nicht schlecht, als ein ausgewachsenes Kamel am Fahrbahnrand der Entersweilerstraße in Kaiserslautern stand. Sie alarmierten die Polizei. Die herbeigeeilte Streife konnte die Besitzer schnell ausmachen: Der Paarhufer gehörte zu einem in der Nähe lagernden Zirkus, der gerade dabei war, seine Zelte abzubauen. Währenddessen sollten die Kamele wohl in einem abgesperrten Bereich warten. Wie die Polizei mitteilt, machte sich der Ausreißer in einem unaufmerksamen Moment wieder davon. Das Kamel schlüpfte unter einer Absperrung hindurch in die Freiheit – und seine Kameraden schlossen sich ihm an, als es bei seiner Flucht die Ecke eines Zeltes niederriss und so auch alle anderen Tiere befreite.

„Mit Müh’ und Not machten sich die herbeigeeilten Tierpfleger unter Zuhilfenahme von Futter auf, um den ausgebüxten Zoo wieder einzufangen“, berichtet die Polizei. Das tierische Abenteuer sei daher nur von kurzer Dauer gewesen. Alle Ausbrecher hätten wohlbehalten eingefangen werden können. „Soweit es ihnen möglich war, unterstützten die eingesetzten Beamten ebenfalls nach Leibeskräften“, schließt die Polizei ihre Mitteilung, der ein Foto mit einem grinsenden Polizisten und Kamelen beigefügt ist.