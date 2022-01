Laut Wetterexperte Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer könnte die Region in den nächsten Tagen wenigstens in höheren Lagen der Pfalz oberhalb von etwa 300 bis 400 Metern erneut ein „Hauch von Winter“ erwarten. Zwischen einem Hoch bei Irland, sowie einem Tief über dem Nordmeer gelange ab Donnerstag hinter einer durchziehenden Kaltfront von Nordwesten her spürbar kältere feucht-kalte und labile Polarluft auch in die Pfalz.

Niederschläge im Pfälzerwald sollen dann bei nur 0 Grad zunehmend in Schneeschauer übergehen und selbst in tieferen Lagen erwartet Wetterexperte Müller dann Schneeregenschauer. Für Mittwoch prognostizieren die Wetterfrösche von „Klima-Palatina“ für die Pfalz zunächst noch überwiegend trockene Witterung bei 4 bis 5 Grad am Rhein und um 0 Grad im Bergland. Abends nimmt die Schauerneigung dann zu. Dazu wehe später am Nachmittag und vor allem abends ein zunehmender Südwestwind mit stärkeren Böen.

Nasskaltes Wochenende

Für Donnerstag wird wechselhaftes Wetter mit Schneeregenschauern bei lediglich 4 bis 5 Grad erwartet, im Bergland herrscht dann laut Müller überall leichter Dauerfrost um -2 Grad mit erhöhter Glättegefahr.

Der Freitag habe bei nur relativ kalten 2 bis 4 Grad, sowie Dauerfrost im Bergland, zwar viele Wolken aber bei einem frischen Nordwest-Wind nur noch einzelne Schneeregenschauer im Gepäck, bevor es dann in der Nacht am Samstag in höheren Lagen verbreitet zu Schneefall kommen soll. Der Samstag gestalte sich meist nass-kalt und zumeist trübe, in höheren Lagen dürfte es „Klima-Palatina“ zufolge bei leichtem Dauerfrost aber zum Schlittenfahren reichen. Am Sonntag soll es ebenfalls stark bewölkt aber wieder etwas milder werden.

In der kommenden Woche erwartet Wetterexperte Müller trockeneres und freundlicheres Wetter.