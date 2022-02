Ein 33 Jahre alter Mountainbiker hat sich am Samstag bei einem Unfall im Wald zwischen der Kalmit und Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) schwere Verletzungen unter anderem an der Wirbelsäule zugezogen. Laut Polizei war er abseits befestigter Wege unterwegs, verlor in unwegsamem Gelände die Kontrolle über sein Rad, überschlug sich und stürzte. Zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Wanderer hätten ihn aufgefunden und erstversorgt, heißt es im Polizeibericht weiter. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Maikammer sei der 33-Jährige schließlich in einen transportfähigen Zustand versetzt und danach mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die Landesstraße 515 zwischen der Kalmit und Maikammer gesperrt.