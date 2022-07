Die Stadt Kaiserslautern erwartet harte Einschnitte in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens: Nachdem ihr die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den Haushalt versagt hatte, weil er nicht auf dauerhafter finanzieller Leistungsfähigkeit fußt, hat der Stadtrat mehrheitlich einen Widerspruch und eine anschließende Klage gegen die ADD beschlossen. Bis dieser Rechtsweg entschieden ist, dauert es laut Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) – der einen Widerspruch gern verhindert hätte – bis frühestens Mitte 2023. Solange ist die Stadt in vielen Dingen handlungsunfähig: Sie darf nur noch Pflichtaufgaben erledigen und bestimmte begonnene Investitionsmaßnahmen fortführen. So ist beispielsweise die Zukunft des Zoos und der Gartenschau ungewiss, Zahlungen an Vereine dürfen nicht mehr geleistet werden, Sanierungsmaßnahmen von Schulen und die Installation von Luftfiltern sowie Baumaßnahmen liegen auf Eis. Andere finanzschwache Städte könnten dem Weg von Kaiserslautern folgen, schließt die Verwaltung nicht aus. Lesen Sie hier mehr zum Thema