Die Kaiserslauterer Freibäder werden nun doch ihre Pforten öffnen. Das hat der Stadtrat am Abend beschlossen. Oberbürgermeister Klaus Weichel hatte vergangene Woche noch dafür plädiert, in diesem Jahr weder im Warmfreibad noch in der Waschmühle den Betrieb aufzunehmen, was zu heftiger Kritik geführt hatte. Das Infektionsrisiko sei viel zu groß, hatte Weichel seine Entscheidung begründet. Außerdem sei der Organisationsaufwand viel zu hoch, wenn beispielsweise die Badezeit begrenzt werden muss und zur Einhaltung der Hygieneregeln zusätzliches Personal eingestellt werden muss.

Zwei-Schicht-Betrieb geplant

Das sahen die politischen Vertreter im Stadtrat allerdings komplett anders, vor allem vor dem Hintergrund, dass für viele Familien in diesem Sommer der Urlaub ausfallen wird. Lediglich die AfD-Fraktion folgte der Argumentation Weichels.

Geplant ist jetzt, dass es in den beiden Freibädern, der Waschmühle und dem Warmfreibad, einen Zwei-Schicht-Betrieb gibt. Dazwischen soll das Bad komplett desinfiziert werden. Der Oberbürgermeister rechnet aufgrund des höheren Personalbedarfs mit 900.000 Euro Mehrkosten in dieser Badesaison im Vergleich zum Vorjahr. Um einen kontaktlosen Einlass zu ermöglichen, soll sich die städtische Digitalgesellschaft um eine Softwarelösung bemühen, die beispielsweise auch anzeigt, wie viele Betrieb herrscht. Weichel geht davon aus, dass höchstens 300 Menschen gleichzeitig in die Bäder eingelassen werden.

Weil noch Sanierungsarbeiten anstehen, steht ein Termin für die Eröffnung der beiden Freibäder noch nicht fest.