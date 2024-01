Axel Kromer, der Sportvorstand des Deutschen Handballbundes, ließ am Samstag offen, ob Kai Häfner am Sonntag (20.30 Uhr) im zweiten EM-Spiel gegen Nordmazedonien in Berlin zum Einsatz kommt. Der 34-Jährige war abgereist. Am Freitagabend wurde er zum zweiten Mal Vater. Mit Renars Uscins, Christoph Steinert und Nils Lichtlein stehen drei weitere halbrechte Rückraumspieler im Team. „Sein Sohn ist auf die Welt gekommen. Ihm geht es entsprechend gut. Wir müssen jetzt abstimmen, ob er am Sonntag beim Spiel eingesetzt wird. Er kann herkommen, aber ob wir das von ihm abverlangen, ist die Frage“, sagte Kromer.