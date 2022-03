In Albersweiler sorgt eine fragwürdige Hundeliebe für Gesprächsstoff: Meterhohe Zäune sollen eine Schrebergartenanlage vor neugierigen Blicken schützen. Dahinter leben isoliert fünf Hunde in verdreckten Zwingern. Jetzt ist eins der völlig verstörten Tiere entlaufen. Besitzer, Tierschützer und die Polizei sind auf der Suche nach dem Rüden. Was die Besitzer-Familie zu den Vorfall sagt, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.