Das ging jetzt schnell. Vor einer Woche gab die Kreisverwaltung bekannt, dass der Kreisausschuss SÜW die Sanierungsarbeiten an der K6 zwischen dem Parkplatz Lolosruhe und dem Naturfreundehaus Edenkoben vergeben hat und diese noch in diesem Jahr erledigt werden sollen. Gestern teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit, dass diese schon nächsten Montag beginnen werden. Für die Erneuerungsarbeiten wird die K6 auf dieser Strecke vollgesperrt. Die Arbeiten werden in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen voraussichtlich drei Wochen dauern. Eine Umleitung über die L512 und die L506 wird ausgeschildert. Die touristischen Ziele sind jeweils über die Umleitungsstrecke anfahrbar. Die Kosten für den etwa 2,3 Kilometer langen Bauabschnitt belaufen sich auf rund 330.000 Euro, die der Kreis zu stemmen hat. Das Vorhaben ist nicht förderfähig.