Die Arbeiten an der Kreisstraße 26 zwischen Heiligenstein und Harthausen sollen noch diese Woche beendet werden. Darüber informierte Martin Schafft, Dienststellenleiter des Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer, auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Die Straße wurde seit Ende November auf einer Länge von rund 2900 Metern saniert. Auch der Radweg wurde teilweise erneuert. Ursprünglich war von einer Bauzeit von sechs Wochen die Rede gewesen. Lieferschwierigkeiten, die Witterungsverhältnisse und vor dem Bau nicht absehbare Schäden in der Tragschicht waren der Grund, dass sich die Sanierung und die damit verbundene Sperrung letztlich vier Monate hinzog. Dass sich die Arbeiten zuletzt verzögerten, lag Schafft zufolge daran, dass für die noch fehlenden Markierungsarbeiten zwingend eine trockene Fahrbahn erforderlich sei. Durch die vielen Regenfällen sei dies nicht der Fall gewesen.

Während der Bauarbeiten wurden die Verkehrsteilnehmer weiträumig über Schwegenheim, Dudenhofen und die B9 umgeleitet. Als im Dezember in Harthausen ein Wasserrohr brach und auch der Ortsausgang Richtung Hanhofen gesperrt werden musste, war der Frust bei Autofahrern groß. Die Sperrung in der Hanhofer Straße ist seit Mitte März aufgehoben, nun wird in den kommenden Tagen auch wieder die K26 befahrbar sein. Die Kosten für die dortige Sanierung wurden mit rund 950.000 Euro beziffert.