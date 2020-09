Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird in den nächsten Jahren bis zu zehn neue Professuren für den Forschungsbereich Künstliche Intelligenz (KI) einrichten. Allein drei davon werden das Team der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern verstärken, kündigten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Dienstag in Mainz an.

Zwei KI-Botschafter für Rheinland-Pfalz

An der TU ist unter anderem das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz angesiedelt. Dessen Geschäftsführer Prof. Andreas Dengel sowie die TU-Informatikerin Prof. Katharina Zweig werden zudem als rheinland-pfälzische KI-Botschafter auf internationaler Ebene auf die Forschungseinrichtungen im Land aufmerksam machen. Jeweils eine weitere KI-Professur wird an der Universität Mainz und an der Technischen Hochschule Bingen eingerichtet, zwei weitere Professuren gehen an die Hochschule Worms.