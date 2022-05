Im Alter von 82 Jahren ist am Donnerstag der Speyerer Künstler Wolf Spitzer gestorben. Das hat die RHEINPFALZ am Freitag aus Familienkreisen erfahren. Seine plastischen Werke haben lange Zeit Zeichen in der Domstadt am Rhein gesetzt. Zuletzt war Anfang April Spitzers Porträtbüste von Helmut Kohl im Domgarten aufgestellt worden. Bei der Enthüllung der Skultpur war Spitzer noch selbst anwesend. Es sollte seine letzte zu Lebzeiten im öffentlichen Raum aufgestellte Arbeit werden. Zahlreiche an exponierten Orten in der Stadt präsentierte Werke von ihm haben in vielen öffentlichen Räumen Akzente gesetzt. Wohl wie kein zweiter Künstler hat er in Speyer prägende Zeichen gesetzt. Seit 1971 lebte er als freischaffender Künstler in der Domstadt. Zeitweise war er Lehrbeauftragter an der Kunstakademie in Karlsruhe. Zum Nachruf