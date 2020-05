Die beiden über 150 Meter hohen Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Philippsburg sind am Donnerstagmorgen um 6.05 Uhr gesprengt worden. „Der Abbruch verlief jederzeit sicher“, teilte die Betreiberin des Meilers, der Energieversorger EnBW, kurz nach der Sprengung mit.

Die Kühltürme des AKW Philippsburg hinter der Speyerer Gedächtnis- (links) und der Josephskirche. Foto: Lenz Aus dem Segelflieger fotografiert: das Gelände des Atomkraftwerks direkt am Rhein. Foto: Lenz Am Abend hell beleuchtet: das Kraftwerksgelände mit den beiden Kühltürmen. Foto: Lenz Aus der Luft in Richtung Nordschwarzwald fotografiert: die Kühltürme, aus denen der Dampf emporsteigt. Foto: Lenz Im Vordergrund die Weinreben, im Hintergrund die Kühltürme des Atomkraftwerks. Foto: Lenz Am Mechtersheimer Rheinufer zum Greifen nah: die Kühltürme. Das Rheinufer sowie die Nato-Straße werden kurz vor der Sprengung gesperrt. Foto: Lenz Bald Geschichte: die Kühltürme auf dem Kraftwerksgelände. Foto: Lenz Von überall zu sehen: die Kühltürme, die für viele ein markanter Orientierungspunkt sind. Foto: Lenz LeserFoto: Laura Brands Foto: Johanna März/NGen Foto: Johanna März/NGen Foto 1 von 12

Die aus jeweils 30.000 Tonnen Stahl und Beton bestehenden Kolosse sollen Platz für eine Folgenutzung des Kraftwerksgeländes machen. Die TransnetBW-Gesellschaft plant an der Stelle den Bau eines Konverters, der die mit großen Überlandleitungen aus dem Norden hergeschaffte regenerative Energie von Gleich- in Wechselstrom umwandeln soll. Wegen des Coronavirus und der erwarteten Menge an Schaulustigen war der Sprengungstermin geheim gehalten worden.