Die beiden über 150 Meter hohen Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Philippsburg sind am Donnerstagmorgen gesprengt worden. Die aus jeweils 30.000 Tonnen Stahl und Beton bestehenden Kolosse sollen Platz für eine Folgenutzung des Kraftwerksgeländes machen. Die TransnetBW-Gesellschaft plant an der Stelle den Bau eines Konverters, der die mit großen Überlandleitungen aus dem Norden hergeschaffte regenerative Energie von Gleich- in Wechselstrom umwandeln soll. Wegen des Coronavirus und der erwarteten Menge an Schaulustigen war der Sprengungstermin geheim gehalten worden.

