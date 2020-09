In Erwartung eines weiteren Sonnenjahrgangs und durchschnittlicher Erträge beginnt in diesen Tagen die Hauptlese in den Weinbergen der südlichen Anbaugebiete. Vor dem Start am Donnerstag in der Gemeinde Rhodt erklärte das Deutsche Weininstitut (DWI), dass nach einer ersten vorsichtigen Schätzung mit einer Erntemenge in allen 13 deutschen Anbaugebieten von etwa neun Millionen Hektolitern Wein gerechnet werde. Das Mittel der vergangenen zehn Jahre liegt bei 8,7 Millionen Hektolitern. Im vergangenen Jahr waren es 8,3 Millionen, 2018 kamen 10,4 Millionen Hektoliter zusammen.

„Die Winzer sind froh, dass es etwas kühler geworden ist“, sagte DWI-Sprecher Ernst Büscher der Deutschen Presse-Agentur. Damit werde eine etwas entspanntere Lese möglich. Die kühlen Nächte seien aber vor allem deswegen wichtig, weil so die Fruchtsäure und das besondere, von Boden und Lage eines Weinbergs mitgeprägte Aroma besser erhalten blieben. „Das lässt auf fruchtige Weißweine und farbkräftige Rotweine hoffen“, sagte Büscher.