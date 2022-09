Wer für das kommende lange Wochenende Ausflüge unter freiem Himmel geplant hatte und dafür auf gutes Wetter hoffte, dürfte enttäuscht werden: Er muss sich auf Regen und Wind einstellen, sagt Christian Müller vom Wetterbüro Klima Palatina in Maikammer. Einzig der Freitag sei bei einem „freundlichen Mix aus Sonne und Wolken“ und mit Temperaturen mit bis zu 18 Grad am Rhein noch relativ mild und angenehm. Doch am Samstag liege ein dichtes Regengebiet über der Pfalz, der Tag verspreche trübe, feucht und sehr windig, im Bergland sogar stürmisch zu werden bei Temperaturen um die 13 Grad. „Das ist schon herbstlich. Ein Tag für auf die Couch“, sagt der Meteorologe. Der Sonntag werde mit 15 bis 17 Grad etwas milder, es bleibe jedoch sehr windig, immer wieder gebe es Regenschauer: „Kein wirkliches Ausflugswetter.“ Hoffnung auf Lichtblicke gebe es erst am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit. Da bleibe es überwiegend trocken, aber bewölkt. Erst Mitte der kommenden Woche gebe es vermehrt Sonnenschein, und die Temperaturen würden auf Werte bis zu 20 Grad klettern.

Natur atmet auf

Des einen Freud, des anderen Leid: Der Natur kommt der vergleichsweise regnerische September gelegen. In diesem Monat seien bisher beispielsweise in Kaiserslautern 167 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter gefallen. „Das sind 365 Prozent mehr als im langjährigen Mittel“, sagt Müller. Auf der Kalmit wurden seit Monatsbeginn 94 Liter pro Quadratmeter registriert, in Frankenthal 109 Liter und in Bad Bergzabern 130 Liter: „Flächendeckend hat es in der Pfalz im September doppelt bis dreimal so viel geregnet wie üblich.“ Doch weil der Juli mit lediglich fünf bis zehn Litern pro Quadratmeter extrem trocken gewesen sei, und der August nicht viel feuchter, sei der Regen „absolut notwendig. Die Natur kann nun ein wenig aufholen“, so der Wetterkundler.

Während der September „erheblich zu nass“, aber vom Temperaturverlauf „normal“ gewesen sei, sagt Müller für den kommenden Monat unbeständiges Wetter voraus: „Einen goldenen Oktober werden wir nicht bekommen.“