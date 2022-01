Im südpfälzischen Klingenmünster wird ein traditionelles Lokal nach mehr als einem Jahr wieder zu neuem Leben erweckt. Tim Boßle ist der neue Pächter der Gaststätte „Zum Fuchsbau“, die sich an der Weinstraße befindet. Der 30-Jährige ist im Dorf schon bekannt. Sieben Jahre hat er in der Weinstube Mathis die Küche geschmissen, die sich nur wenige Schritte von seinem neuen Arbeitsplatz befindet. Dass es so weit gekommen ist, habe er vor allem seiner Großmutter zu verdanken, wie der gebürtige Landauer berichtet.