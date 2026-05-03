In der Deidesheimer Bassermann-Jordan-Straße hat es gebrannt. Wie die Polizei berichtet, musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen ein Feuer in der Küche eines Einfamilienhauses löschen. Die Wehrleute hätten die Flammen schnell unter Kontrolle gehabt, heißt es in dem Bericht weiter. Brandursache sei wahrscheinlich ein Defekt am Herd in der Küche.

Menschen kamen keine zu Schaden, weil die Bewohner des Hauses zum Zeitpunkt des Brands im Urlaub weilten. Allerdings sei ein Schaden von schätzungsweise rund 60.000 Euro entstanden und das Haus nur noch teilweise bewohnbar, so die Polizei.