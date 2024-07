Der FCK wird vom DFB zur Kasse gebeten. Es geht um das Abbrennen von Pyrotechnik durch die Fans im Pokalfinale. Zu 300.000 Euro Strafe wurde der 1. FC Kaiserslautern verdonnert. Die Anhänger der „Roten Teufel“ haben vor dem Endspiel im DFB-Pokal Pyrotechnik zur Untermalung der Choreographie eingesetzt. Auch während der Partie rauchte und knallte es immer wieder in der Ostkurve des Olympiastadions in Berlin. Nach der Halbzeit musste das Spiel sogar unterbrochen werden.

Wäre ein legaler Einsatz von Pyrotechnik in Deutschland möglich? In Norwegen wird es in der kommenden Saison einen Versuch hierzu geben. Auch in Deutschland wurde bei einer Partie schon einmal legal Pyrotechnik abgebrannt.

