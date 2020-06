Mit dem Beginn der Sommerferien sollen die städtischen Bäder Waschmühle und Warmfreibad öffnen. Zwei Badezeiten sollen in der Corona-Zeit angeboten werden, eine morgens, eine nachmittags. Der Eintritt geht über ein Online-System. In der Online-Buchung sahen zwei Leserinnen der RHEINPFALZ ein Problem für eine bestimmte Gruppe an Badegästen. Was machen ältere Menschen, die über keinen Computer verfügen? Nicht jeder habe einen Enkel, sagte eine Leserin der RHEINPFALZ am Lesertelefon.

Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung, welche Möglichkeiten Menschen ohne Computer angeboten werden, hieß es, dass Menschen ohne Computer die Hilfe anderer bedürfen, um eines der städtischen Bäder zu besuchen. Matthias Thomas, Pressesprecher bei der Stadtverwaltung, teilte uns mit, dass Buchung und Bezahlung des Schwimmbadbesuchs in diesem Jahr ausschließlich über das Online-System möglich sein werden. Man wolle den ohnehin immensen organisatorischen Aufwand gering halten. Sprichwörtlich baden gehen sollen Badebegeisterte ohne Computer, wenn’s nach der Stadtverwaltung geht, nicht. „Wir gehen davon aus, dass es auch bei Menschen, die selbst nicht über die nötige Hardware verfügen, Verwandte oder Bekannte geben dürfte, die hierbei sicherlich gerne behilflich sind“, erklärte der Vertreter der Stadtverwaltung.