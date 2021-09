115 Zentimeter groß und rund 1200 Gramm schwer – das sind die Eckdaten zum Königspython, den das Landauer Reptilium als tierischen Gast bei sich neu aufgenommen hat. Er wurde am Montagmittag von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs auf dem Parkplatz des Freizeitbads La Ola gefunden. So einfach wollte sich das Tier jedoch nicht mitnehmen lassen. Bei seinem Fluchtversuch suchte es Unterschlupf in dem Motorraum eines Fahrzeugs des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL), das zufällig in der Nähe stand. Das berichtet Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer. Die Feuerwehr fing die Schlange anschließend mithilfe des herbeigerufenen Uwe Wünstel ein, dem Geschäftsführer des Wüsten- und Terrarienzoos. Dort ist sie auch vorübergehend untergebracht. Sie müsse noch untersucht werden, befinde sich jedoch in einem guten gesundheitlichen Zustand. „Das Tier scheint die letzten Tage gut gefressen zu haben“, verrät Wünstel. Ob es Nahrung an den Queichwiesen gefunden hat oder bis zuletzt von seinem Besitzer versorgt wurde, lässt sich nicht sagen. Ebenso wenig, ob es ausgesetzt wurde oder ausgebüxt ist. Der Königspython ist jedenfalls laut Wünstel die am häufigsten in privaten Terrarien gehaltene Schlangenart. Sollte jemand das Tier vermissen, kann er sich im Reptilium unter Telefon 06341 51000 melden.