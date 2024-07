Der Landauer Zoo hat einen neuen Publikumsliebling: Im Juni wurde ein Dromedarstutfohlen geboren. Mittlerweile ist es mit der ganzen Dromedarfamilie auch auf den Außenanlagen zu bestaunen. Die Kleine ist bereits das fünfte Fohlen, das Dromedarstute Jaqueline zur Welt gebracht hat. Im Zoo ist man erleichtert, dass bei der Geburt alles gut ging. Jaqueline erblickte selbst 2010 in Landau das Licht der Welt. Schüler der Jakob-Reeb-Schule durften als Sieger eines Wettbewerbs von der Zooschule den neuen Nachwuchs taufen. Zur Auswahl standen zahlreiche weibliche arabische Namen. Am Ende fiel die Entscheidung auf „Malika“. Übersetzt bedeutet der Name „die Königin“. Vor Ort sprachen die Schüler Segenssprüche in deutscher und arabischer Sprache aus, die Malika ein ganzes Leben lang begleiten sollen. Dieses Jahr verkündeten die Vereinten Nationen das „Jahr der Kamele“, was im Hinblick auf die Geburt ein „ganz besonderes Zeichen ist“, findet Zoodirektor Jens-Ove Heckel.