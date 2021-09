Der Gesprächsbedarf war groß: Eine gute Stunde lang haben der Ludwigshafener Autowerkstattbesitzer Céphas Bansah, besser bekannt als König Bansah, seine Frau Gabriele und seine Tochter Katharina auf der Parkinsel gemeinsam mit Regisseurin Agnes Lisa Wegner über den Film „König Bansah und seine Tochter“ geredet, der am Donnerstag nochmals beim Festival des deutschen Films zu sehen sein wird.

Von einer am Ende gar zu starken deutschen Wasserpumpe, die einst dank deutscher Hilfe nach Ghana kam, sprach Céphas Bansah, der einer rund 200.000 Köpfe umfassenden Gruppe der Ewe im Osten Ghanas vorsteht und auf der Parkinsel in goldenem königlichem Ornat auftrat. Von den Brunnen, die er mit Hilfe deutscher Spenden bauen konnte, berichtete er. Von Fahrrädern, die gerade in einem Container unterwegs sind. Und von Entwurmungsmedikamenten, die er verteilen konnte: Die Parkinsel-Besucher waren besonders entsetzt davon, dass es in Bansahs Heimat Kinder gibt, die Würmer in den Augen haben: eine Folge davon, dass sie verschmutztem Wasser ausgesetzt waren.

„Er pienzt nicht“

Auf Bansahs mit einem pfälzischen „horch e mol“ eingeleiteten Einwurf, dass das so hilfsbereite Deutschland doch ein wunderbares Land sei, die Menschen hier alles hätten, was sie bräuchten, und die Politiker doch gut seien, erntete er dennoch einige Unmutsbekundungen.

Wie er mit den vielen Hilfegesuchen und dem Gefühl zurechtkomme, es sei doch nie genug, wollte ein Zuhörer wissen. Ihrem Vater sei nichts zu viel, antwortete Tochter Katharina Bansah für ihn, „er pienzt nicht“. Vielmehr packe er einfach ein Anliegen nach dem anderen an, ohne Murren.

Termin



Katharina, Gabriele und Céphas Bansah sowie Agnes Lisa Wegner, die aus Worms stammende Regisseurin der Doku, die auch in der ZDF-Mediathek zu finden ist, stellen „König Bansah und seine Tochter“ nochmals am 16. September auf der Parkinsel vor.