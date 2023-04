Die Stadt Heidelberg ernennt Königin Silvia von Schweden zur Ehrenbürgerin. Oberbürgermeister Eckart Würzner wird der gebürtigen Heidelbergerin am Freitag, 26. Mai 2023, bei einem Festakt im Heidelberger Rathaus diese höchste Auszeichnung der Stadt verleihen.

Königin Silvia von Schweden engagiere sich seit Jahrzehnten in vielfältiger Weise für ihre Mitmenschen, teilte die Stadt mit. Unter anderem habe sie die World Childhood Foundation gegründet. Damit trete sie mit außergewöhnlichem Einsatz und viel Herz für den Schutz von Kindern vor Gewalt und sexuellem Missbrauch ein – in Deutschland, Schweden und weltweit. Ein Childhood-Haus, in dem Psychologen, Mediziner, Polizei, Justiz und soziale Dienste zusammenarbeiten, gebe es seit 2019 auch in Heidelberg. Königin Silvia von Schweden sei mit ihrem Engagement eine herausragende internationale Botschafterin ihrer Heimatstadt Heidelberg, so die Stadt weiter.

Königin Silvia von Schweden wurde 1943 als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren. Hier besuchte sie die Elisabeth-von-Thadden Schule im Stadtteil Wieblingen. Als Chef-Hostess der Olympischen Spiele 1972 in München lernte sie König Carl XVI. Gustaf von Schweden kennen, den sie am 19. Juni 1976 heiratete.