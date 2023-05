Die Stadt Heidelberg hat Königin Silvia von Schweden die Ehrenbürgerwürde verliehen. Oberbürgermeister Eckart Würzner übergab ihr die Auszeichnung am Freitag bei einem Festakt im Rathaus. Die in Heidelberg geborene Königin kümmere sich „unermüdlich um diejenigen, die Hilfe dringend brauchen“, sagte Würzner. Sie unterstütze ihre Mitmenschen mit zahlreichen Stiftungen und Projekten.

Als Beispiel dafür nannte Würzner unter anderem die von Königin Silvia gegründete World Childhood Foundation, die Kinder weltweit vor Gewalt und sexuellem Missbrauch schütze. 2019 habe Königin Silvia eine Einrichtung der Organisation in Heidelberg eröffnet. Sie sei eine „herausragende internationale Botschafterin ihrer Heimatstadt“, hieß es von der Stadt.

Die 79-Jährige wurde 1943 als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren. Zwischen 1947 und 1957 lebte sie mit ihrer Familie in São Paolo in Brasilien, bevor sie 1957 nach Heidelberg zurückkehrte. 1972 lernte sie als Chefhostess der Olympischen Spiele in München König Carl XVI. Gustaf von Schweden kennen. Das Paar heiratete rund vier Jahre später.