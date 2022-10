Der König der Belgier, Philippe (62) und seine Frau Mathilde (49) haben am Mittwochnachmittag das BASF-Stammwerk besucht. Das Monarchen-Ehepaar befindet sich derzeit auf einer zweitägigen Reise durch Rheinland-Pfalz. Nach den Terminen in Mainz, unter anderem ein Empfang in der Staatskanzlei, ein Besuch beim Impfstoff-Entwickler Biontech sowie im Landesmuseum traf die Entourage des Königs kurz nach 15 Uhr am Tor 2 ein. BASF-Chef Martin Brudermüller, Standortleiterin Melanie Maas-Brunner und der Vorstandsvorsitzende des BASF-Standorts im belgischen Antwerpen, Jan Remeisen, begrüßten Philippe und Mathilde dort.

Das Königspaar wurde von Maas-Brunner und Brudermüller durchs Besucherzentrum geführt. Die Standortleiterin erläuterte die Geschichte des Konzerns vom Anilin bis zum Steamcracker, Brudermüller nahm den Faden auf und erklärte dem Königspaar die Klimaschutzbemühungen des Kozerns. Eine Werksbesichtigung per Bus schloss sich an. Danach ging es für König und Königin weiter nach Deidesheim, wo ein Abendessen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und den Botschaftern beider Länder auf dem Programm stand.