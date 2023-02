Schüler wollen im Warmen bleiben

Die Regenpause ist wohl den meisten Generationen bekannt. Viele werden sich an die Schulzeit erinnern, als sie bei zu starkem Regen im Gebäude bleiben durften. An der Realschule in Bad Bergzabern könnte es bald Kältepausen geben.

Brandschutz: Fasnacht kurzfristig abgesagt

Der Turnverein Steinweiler muss seine geplanten Fasnachtsveranstaltungen absagen. Das Bürgerhaus wurde geschlossen, die Nutzung untersagt. Die für März geplante Theateraufführung steht auf der Kippe.

Dauerhaft in die Psychiatrie

Weil er seine 82-jährige Mutter im August des vergangenen Jahres mit Schlägen und Tritten getötet hat, wird ein psychisch schwer kranker 56 Jahre alter Mann aus Herxheim dauerhaft in einer Fachklinik untergebracht. Zu dieser Entscheidung kam gestern das Landgericht in Landau.

Busfahren für Frühaufsteher

Der Landau-Takt hat Gewerbegebiete besser ans Busnetz angeschlossen. Wir waren früh morgens unterwegs und haben Pendler nach ihren Erfahrungen gefragt.

Schluss mit lustig

Für die Damen vom katholischen Frauenbund war die Frauenfasnacht ein Ort ohne Männerblicke, wo man mit und über einander lachen konnte. Nach 40 Jahren ist nun Schluss.

Junges Talent singt in der Staatskanzlei

Lilly Sophie Reiß hat vor einer Gesangsjury bestanden. Eine Größe der südpfälzischen Musikszene steht der jungen Sängerin zur Seite.