Urteil für Polizistenmörder steht fest: Lebenslang für Andreas S.

Im Polizistenmord-Prozess um die beiden getöteten Polizisten von Ulmet steht das Urteil fest. Das Gericht sprach am Mittwochmorgen Andreas S. in beiden Fällen des Mordes für schuldig in Tateinheit mit dem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Jagdwilderei. Zum Liveblog

Kommentar zur Höchststrafe für Polizistenmörder: Er hat sie verdient

Brutal, mitleidlos, aus nichtigem Anlass erschoss Andreas S. im Januar zwei Polizisten bei Kusel. Er sah seine Schuld nicht ein. Dafür hat er die schärfste Strafe verdient und bekommen, die der Rechtsstaat vorhält, meint unser Saarland-Korrespondent und Prozessbeobachter Georg Altherr. Zum Artikel

Kälber auf Weide gerissen – war es ein Wolf?

Hat im Donnersbergkreis vor kurzem ein Wolf zugeschlagen? Landwirt Henrik Heeger ist überzeugt davon. Anders kann er sich den grauenvollen Anblick, den zwei seiner Kälbchen vor kurzem geboten haben, nicht erklären. Ein Mitarbeiter des Koordinationszentrums für Luchs und Wolf (Kluwo) sieht diese Schlussfolgerung skeptisch. Zum Artikel

Hackerangriff: Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises wieder telefonisch erreichbar

Aufgrund des Fortschritts beim Wiederaufbau der technischen Infrastruktur seien die Mitarbeiter, welche in den Gemeinden untergebracht waren, an ihre regulären Arbeitsplätze im Kreishaus zurückgekehrt. Doch noch sind nicht alle Kommunikationswege wieder einsatzbereit. Zum Artikel

VfK Schifferstadt: Ringer-Traditionsclub meldet erneut Insolvenz an

Der Traditionsverein VfK Schifferstadt hat wegen finanzieller Probleme Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren angemeldet. „Wir haben das Amtsgericht informiert, dass die Zahlungsunfähigkeit auftreten wird und entsprechende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden eingeleitet“, sagte der Vorsitzende des Clubs, Thomas Hacker. Zum Artikel

Als Mörder verurteilter 19-Jähriger bleibt in Haft

Der schon als Mörder einer Jugendlichen verurteilte 19-Jährige bleibt in Haft. Das hat das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken entschieden. In einem Beschluss hatte es Anfang Oktober verfügt, dass der junge Mann trotz des schon ergangenen Schuldspruchs einstweilen freigelassen werden muss. Zum Artikel

Online-Hetze: Ermittlungen auch gegen einen Pfälzer

In einer bundesweiten Aktion sind Ermittlungsbehörden am Mittwoch gegen kriminelle Online-Hetzer vorgegangen. In Rheinland-Pfalz haben Beamte die Wohnungen von sieben Verdächtigen durchsucht. Einer von ihnen ist Pfälzer. Ihm droht nun eine Gefängnisstrafe. Zum Artikel

Schauspielerin Christiane Hörbiger gestorben

Die österreichische Schauspielerin Christiane Hörbiger ist tot. Die 84-Jährige starb am Mittwoch in Wien. Die Grimme-Preisträgerin stammte aus einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler-Dynastien und war bis ins hohe Alter aktiv. Auch in Heidelberg war sie zu sehen. Zum Artikel

Zum Verlieren da: „114 Thekenrap“ aus Zweibrücken will für Deutschland beim ESC starten

Mit einem innovativen Mix aus Rap und Kultur bewerben Sie sich als Teilnehmer beim Eurovision Song Contest, um erneut in liebgewonnener Tradition dort Letzter zu werden. Die beiden Zweibrücker wissen, dass man in den letzten Jahren eher mit wummernder Eintönigkeit aus Deutschland in den Wettbewerb ging. Ein nicht ganz alltägliches Interview mit Zweien, die auf deutsche Konventionen pfeifen, beziehungsweise Pfälzisch rappen. Zum Artikel