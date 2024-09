Die Europa-Abgeordnete Jutta Paulus ( Die Grünen) aus Neustadt befürchtet, dass die künftige EU-Kommission sich weniger um das Thema Umwelt kümmert als die bisherige. Sie sieht aber auch einen Lichtblick.

Der Lichtblick im aktuellen Poker um Macht und Einfluss an der Spitze der EU-Kommission ist für Paulus, dass die Spanierin Teresa Ribera als große Favoritin für den Posten der Klima-Kommissarin gilt. Die Sozialistin war lange Ministerin für den ökologischen Wandel in der Regierung in Madrid, bringt also die nötige Fachkompetenz und auch die Energie für ihre Aufgaben mit. Aber Paulus betont: „Der Green Deal darf sich nicht nur auf den Kampf gegen den Klimawandel beschränken. Wir können die Klimakrise nicht lösen, wenn wir uns nicht gleichzeitig dem Artensterben und der Umweltverschmutzung widmen.“

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bekam nur deshalb die nötige Mehrheit im EU-Parlament, weil sie Stimmen von den Grünen bekam. Aktuelle Informationen über die Rolle von Ursula von der Leyen bei der EU-Umweltpolitik finden Sie hier.