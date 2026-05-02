Die Staatsanwaltschaft Mainz hat das Ermittlungsverfahren gegen einen anonymen Hinweisgeber eingestellt, der der RHEINPFALZ am SONNTAG ein brisantes Dokument zugespielt hatte. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass das Dokument nicht aus Behördenkreisen stamme, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller mit. Hintergrund ist der Fall einer Familie aus Ingelheim am Rhein, deren zwei Töchter die Waldorfschule Mainz besuchten – und die 2023 an Diabetes Typ 1 erkrankten. Die Schule habe jegliche Unterstützung verweigert, so die Eltern (Der Fall und die Reaktionen darauf sind nachzulesen hier: Streit um diabeteskranke Kinder: „Die Schule hat alle Register gezogen, um uns rauszumobben“ und hier: Freie Waldorfschulen und die Inklusion: Ein Streitfall). Die Schule ihrerseits machte eine Meldung an das Jugendamt Mainz-Bingen wegen angeblicher Kindeswohlgefährdung durch die Eltern – weil der Vater betont habe, dass es sich bei Diabetes um eine schwerwiegende Erkrankung handele, was zu einem „falschen Selbstbild“ der Kinder führen könne. Zudem wurde die Gefahr eines „erweiterten Suizids“ unterstellt.

Die Eltern hatten wegen dieser Meldung Anzeige erstattet. Unserer Zeitung war später die Jugendamtsmeldung zugespielt worden, daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft gegen den Hinweisgeber ermittelt (Jagd auf den Motorradfahrer: Justizkrimi um Eltern, zwei Kinder und eine Waldorfschule). Das Dokument hatte die Identität der Person offenbart, die die Meldung ans Jugendamt verfasst hatte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Vortäuschens einer Straftat gegen den Verfasser der Meldung waren dennoch eingestellt worden, weil dieser nicht habe ermittelt werden können.