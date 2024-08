Das Top-Team in Europa gewann nun auch den Titel bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Berlin: Der Juniorinnen-Vierer mit Joelle Messemer, Magdalena Leis (beide RSC Linden), Messane Bräutigam und Jugendfahrerin Hannah Franziska Brand (beide RSV Rheinzabern), im Trikot der Europameisterinnen als Team Wipotec gestartet, holten in der 4000-m-Mannschaftsverfolgung den Vierer aus Württemberg nach zehn von 16 Runden ein. „Eine Demonstration der Stärke“, wie Betreuer Frank Riedel sagte, der erst vor zehn Monaten an die Eliteschule des Sports nach Kaiserslautern gewechselt war: „Ein wahnsinnig aufregendes Finale. Ich bin zum ersten Mal als Verantwortlicher dabei. Das ist traumhaft. Die Mädels ernten nach einem halben Jahr intensiver Arbeit die Früchte, sowohl vor fünf Wochen in Cottbus wie auch jetzt in Berlin.“