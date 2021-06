Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,0 Grad Celsius war der Juni 2021 nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes der drittwärmste seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1881. Damit lag der Monat um 3,6 Grad Celsius über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961-1990, sagte ein Sprecher am Dienstag nach einer vorläufigen Auswertung der mehr als 2000 Messstationen. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991-2020 betrug die Abweichung plus 2,6 Grad.

Vor allem im zweiten Drittel des Monats brachte die erste Hitzewelle des Jahres die Menschen in Deutschland kräftig ins Schwitzen: In Berlin-Tempelhof und Baruth kletterte das Thermometer am 19. Juni mit jeweils 36,6 Grad am höchsten. Einige Stationen meldeten Tropennächte. Bad Kreuznach, zählte gar acht heiße Tage mit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius. Den Tiefstwert verzeichnete dagegen am 1. Juni die Station Deutschneudorf-Brüderwiese im Erzgebirge mit 0,5 Grad Celsius.

Mit rund 95 Litern Niederschlag pro Quadratmeter übertraf der Juni 2021 sein Niederschlagssoll von 85 Litern pro Quadratmeter der Referenzperiode 1961-1990 deutlich. Verglichen mit der Periode 1991-2020 lag das Plus sogar bei knapp 20 Litern. Dafür waren allerdings vor allem örtliche Gewitter verantwortlich, die oft von Starkregen, aber auch Hagel und schweren Sturmböen begleitet waren.