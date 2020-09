Ohne den Preis für eine Taxifahrt von der Jungbuschstraße in die Neckarauer Straße zu bezahlen, hat sich am frühen Samstagmorgen ein junges Paar aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 5.10 Uhr. Das Polizeirevier Neckarau sucht nun nach den Beschuldigten. Beide sind etwa 18 Jahre alt. Der Mann wird als hager und etwa 1,80 Meter groß beschrieben, er trug eine Jeans und eine schwarze Jacke. Die Frau ist der Beschreibung zufolge etwa 1,50 Meter groß und hatte eine Jeans und eine weißes T-Shirt an. Hinweise erbeten unter Telefon 0621/83397-0. Verlassen haben sie das Taxi in Höhe der Neckarauer Straße 45.