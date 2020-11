Einem wachsamen Bürger in Wattenheim ist am Samstag um 11.45 Uhr ein junges Pärchen aufgefallen, das in der Speyerer Straße von Haus zu Haus ging und an Autotüren und Gartentürchen probierte, ob diese zu öffnen waren. Die herbeigerufene Streife der Grünstadter Polizei hat die 17- und 19-jährigen Verdächtigen (beides Osteuropäer) überprüft. Sie erhielten eine Platzverweis für den Ortsbereich.