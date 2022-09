Ein 23-Jähriger hat am Samstagmittag in Sinsheim auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in ein Fachwerkhaus gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann dabei leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch den Aufprall wurde die Gebäudesubstanz des Fachwerkhauses derart in Mitleidenschaft gezogen, dass das Technische Hilfswerk (THW) zusätzliche Stützbalken einsetzen musste. Die Helfer stellten fest, dass sich das Gebäude verschoben hatte und eine Einsturzgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Mithilfe eines Kettenzuges wurde der verschobene Balken wieder an seinen Platz gezogen.

Das THW Sinsheim war mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Gebäude ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 3500 Euro.