In einer Regionalbahn Richtung Saarbrücken ist eine Zugbegleiterin am Freitagnachmittag von einem Mann angespuckt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der am Bahnhof Pirmasens-Nord in den Zug eingestiegen war. Er war laut Polizeibericht ohne Mund-Nasen-Schutz im Zug und soll auf der Toilette geraucht haben. Als eine Zugbegleiterin ihn bat, ihr seine Fahrkarte zu zeigen, soll er ihr ins Gesicht und in die Haare gespuckt haben. Anschließend stieg er aus der Bahn aus. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 18 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, er trug eine graue Jogginghose sowie eine rote Steppjacke mit Kapuze, hatte schwarzes kurzes Haar und ein Tattoo am Hals. Zeugenhinweise nimmt die Bundespolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer: 0631 340730 entgegen.