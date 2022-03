Samstagnacht ist es in Annweiler zu einer tierischen Familienzusammenführung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner zunächst verdächtige Geräusche unter einem Gullideckel im Bereich des Schwimmbads gehört und daraufhin die Behörde alarmiert. Anwohner am Samstagnacht in Annweiler wahr. Vor Ort angekommen, staunten die Beamten nicht schlecht: Unter dem Gulli saß ein kleiner Dachs, der sich offensichtlich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Mit ein wenig Hilfe der Feuerwehr konnte das Tier aus dem Gulli gerettet werden. Zu seinem Glück war die Dachsmutter nicht weit entfernt. Sie habe ihn gleich in Empfang genommen und sei mit ihm davon gezogen, hieß es.