Am frühen Samstagmorgen ist ein junger Fahrer mit seinem PKW in der Hauptstraße von Abtweiler (Verbandsgemeinde Nahe-Glan) gegen einen Sandsteinschuppen geprallt, wie die Polizeiinspektion Lauterecken am Samstag informierte. Durch die Kollision brachen Teile des Mauerwerks heraus. Das Fahrzeug des Verursachers wurde erheblich beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 19-jährige Fahranfänger unter Alkoholeinfluss stand. Das Ergebnis eines sofort durchgeführten Atemalkoholtests erbrachte einen Wert von 0.67 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er muss nun mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.