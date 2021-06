In der Nacht zu Freitag haben mutmaßlich zwei jugendliche Randalierer im saarländischen Marpingen an mehreren Fahrzeugen Heckscheiben eingeschlagen und Spiegel abgetreten. Anwohner hatten der Polizei laute Knallgeräusche in der Alsweiler Straße gemeldet. Es stellte sich dann laut Polizei heraus, dass diese Geräusche von der Beschädigung eines Autos herrührte.

Die Polizei stellte auch fest, dass noch eine Reihe anderer Gegenstände wie Mülltonnen und anderes umgeworfen und beschädigt wurden. Eine Zeugin hatte mitgeteilt, dass sie zwei junge Männer grölend im Ortsbereich beobachtet habe. Einer dieser Männer habe einen langen Gegenstand mit sich geführt. Hierbei könnte es sich um einen Baseballschläger gehandelt haben, vermutet die Polizei. Eine Fahndung nach den beiden Personen verlief erfolglos.

Die genaue Anzahl der Schäden steht derzeit noch nicht abschließend fest. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen unter Telefon: 06851/8980 oder E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de.