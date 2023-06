Eine 21 Jahre alte Frau ist am Freitagabend gegen 21.34 Uhr in einem Supermarkt in der Fußgängerzone von Speyer sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand die junge Frau in der Schlange an der Kasse, als der hinter ihr wartende Mann sein Glied entblößte und gegen das Gesäß der jungen Frau drückte. Sie verließ den Supermarkt und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 22-jährigen, alkoholisierten Mann in Gewahrsam nehmen.