Die junge Frau, die am Freitag in einer Ferienwohnung in der Speyerer Altstadt erstochen worden ist, war offenbar mit dem 22-jährigen mutmaßlichen Täter liiert. Die beiden jungen rumänischen Staatsbürger seien als Paar in die Domstadt gekommen, um auf dem am Montag eröffneten Weihnachtsmarkt zu arbeiten, sagte der Frankenthaler Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage. Sowohl die Frau als auch der Mann hätten tiefe Schnittwunden und auch Stichverletzungen erlitten. Der Leichnam der 23-Jährigen soll nun obduziert werden. In den sozialen Medien hatten es zuvor wilde Gerüchte gegeben, unter anderem war von einem abgeschnittenen Kopf die Rede.

