Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Jungbuschbrücke in Mannheim ist diese derzeit laut Polizei in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nach erstem Erkenntnissen ist eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber ist bereits an der Unfallstelle gelandet. Wir berichten weiter.