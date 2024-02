Bei den Eulen Ludwigshafen ist eine weitere Personalfrage geklärt: Julius Meyer-Siebert (23) verlässt den Handball-Zweitligisten im Sommer. Der 2,06 Meter große linke Rückraumspieler hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Zweitliga-Dritten ASV Hamm-Westfalen unterschrieben. „Ich habe mich nach zweieinhalb Jahren in Ludwigshafen zu einer sportlichen Neu-Orientierung entschlossen. In der Mannschaft fühle ich mich wohl und werde natürlich bis zum letzten Spieltag alles geben“, betont Julius Meyer-Siebert, der im Januar 2022 aus Leipzig zunächst per Zweifachspielrecht und diese Saison per Ausleihe gekommen war.