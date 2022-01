Die deutschen Handballer haben den ersten Coronafall während der EM in Ungarn und der Slowakei zu beklagen. Rückraumspieler Julius Kühn wurde am Samstagmorgen positiv auf das Virus getestet. Das Ergebnis der PCR-Probe teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Abend mit. Aufgrund des Resultats wird der 28-jährige Kühn in den verbleibenden zwei Vorrundenspielen gegen Österreich am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) und Polen am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) definitiv nicht zum Einsatz kommen können. Beim 33:29-Auftakterfolg hatte der Rückraumspieler sechs Tore erzielt. Kühn, der bereits seine Booster-Impfung erhalten hat und symptomfrei ist, begab sich nach DHB-Angaben unmittelbar nach Bekanntwerden des Resultats in Isolation. „Auch alle weiteren, am Samstag erneut negativ getesteten Delegationsmitglieder haben sich in ihre Zimmer begeben“, hieß es in einer Verbandsmitteilung. Der im positiven Testergebnis ermittelte CT-Wert deute auf eine geringe Infektiosität hin, schrieb der DHB weiter. In den seit Neujahr vorgenommenen sieben PCR-Tests der gesamten Delegation hatte Kühn ebenso wie alle weiteren Teammitglieder durchweg negative Ergebnisse erhalten. Während des Turniers waren bereits zahlreiche Spieler anderer Nationen positiv getestet worden.